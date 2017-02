Friedensaktivistin: Deutschlands Veto gegen Atomabrüstung „eine Schande“

Frau Heuser, es gibt erste Stimmen, dass Deutschland sich wieder Atomwaffen zulegen sollte, als Schutz gegenüber Russland. Was halten Sie davon?

Ich persönlich und wir als Friedensbewegung halten davon natürlich gar nichts, weil Aufrüstung immer in Drohkulissen und weiteren Aufrüstungsspiralen mündet. Es gibt genug Möglichkeiten, Konflikte anders zu lösen.

Meinen Sie nicht, dass die Stimmung im Volk wieder reif ist für Atomwaffen? Die terroristische Bedrohung und die ständigen negativen Meldungen über Russland sprechen vielleicht schon die Sicherheits- und Schutzinstinkte der Deutschen an.

© AFP 2016/ Tobias Schwarz Atomare Abrüstung statt Russland-Sanktionen? – Von der Leyen bezieht Stellung

Es wird natürlich in den Medien eine Blockkonfrontation heraufbeschworen. Ich denke, dass für manche Menschen das durchaus Anlass sein kann, eine Wiederbewaffnung oder überhaupt Aufrüstung in irgendeiner Form für eine Lösung zu halten. Ich hoffe aber, dass die deutsche Bevölkerung zu Atomwaffen immer noch ein sehr kritisches Verhältnis hat — allein schon wegen des kritischen Verhältnisses zur Atomenergie.

Gerade Deutschland ist ja Vorreiter beim Ausstieg aus der Atomenergie. Wäre ein Wiedereinstieg in Atomrüstung aber trotzdem denkbar?

Ich denke nicht. Nach aktuellem Stand vertritt die Regierung ja nach wie vor die Position, dass man atomar abrüsten soll weltweit. Das Absurde ist, dass sie trotzdem im ersten Ausschuss der UN-Hauptversammlung dagegen gestimmt haben, Wiederverhandlungen gegen so eine Abrüstung aufzunehmen. Da sind sie den anderen Nato-Staaten und den USA gefolgt. Die wollen entsprechend natürlich keine Abrüstung, wohingegen sich Staaten wie China, Pakistan, Indien, die Atomwaffen besitzen, enthalten haben. Und selbst Staaten wie Nordkorea haben für eine Verhandlung über atomare Abrüstung gestimmt. Insofern liegt hier ein völlig schräger Mehrheitsverhältnis vor, es ist völlig seltsam und die deutsche Regierung begründet dieses Abstimmungsverhalten damit, dass man natürlich für eine atomare Abrüstung ist, aber dass man dafür ja die Zustimmung der anderen Nato-Staaten bräuchte — und deswegen könnte man das ja so nicht machen.

Aber man darf sich doch zumindest enthalten?

Man darf sich enthalten, aber Deutschland hat dagegen gestimmt. Deutschland hat gesagt: Wir wollen keine Verhandlungen aufnehmen über eine Abrüstung. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine Schande. Wenn man offiziell behauptet, dass man eine Abrüstung möchte, aber nicht einmal für Verhandlungen darüber stimmt, ist das ein bisschen unglaubwürdig.

Deutsche Soldaten stehen ja im Rahmen der Nato inzwischen auch wieder permanent an der russischen Grenze. Das weckt düstere Erinnerungen aus der Geschichte…

Es ist wieder ein Schritt in Richtung Kalter Krieg. Der Verteidigungshaushalt ist auch massiv erhöht worden. Es sind ja jede Menge US-Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert. Das heißt, es ist eine unmittelbare Bedrohung durch Atomwaffen tatsächlich da, auch wenn es keine deutschen, sondern amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden sind. Insofern existiert eine akute Bedrohung völlig unabhängig davon, ob Deutschland sich jetzt auch atomar bewaffnet oder nicht. Und wenn es das täte, wäre die Bedrohung unermesslich.

Es ist wenig bekannt, dass Russland im vergangenen Jahr der Nato mehrere Abrüstungsvorschläge gemacht hat, die aber abgelehnt wurden. Die Nato möchte Russland isolieren und die Kommunikation auf ein Minimum reduzieren. Ist das der richtige Weg?

Das ist ganz bestimmt nicht der richtige Weg, weil es diese Konfrontation nur noch verhärtet und verstärkt. Die Nato ist ein Militärbündnis, die wissen sich nicht anders als militärisch zu helfen. Das liegt natürlich irgendwo im System begriffen. Aber dieses komplette Sich-Verschließen, dieses komplette Feindbild aufrechtzuerhalten — das kann nicht der richtige Weg sein.

Die sogenannte Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, steht inzwischen auf 2 ½ Minuten vor Mitternacht. Was macht unsere jetzige Zeit so gefährlich?

Es gibt einfach mehr Konfrontation, es gibt natürlich auch diverse andere Krisen und Schwierigkeiten, die die Welt momentan zu einem ziemlich gefährlichen Ort machen. Bei der Menge von Atomwaffen, die auf der Welt bereits existieren, ohne dass irgendjemand weiter aufrüstet — selbst damit könnte man die Welt viele, viele Male zerstören.

Im Moment werden ja alle hysterisch wegen des neuen US-Präsidenten. Vielleicht muss sich Deutschland ja bald vor den USA schützen? Dann vielleicht doch besser mit Atomwaffen?

Ich weiß nicht, ob das denkbar ist. Ich glaube, wenn es eine Konfrontation zwischen den USA und einem anderen Staat geben wird, dann wird es wahrscheinlich tendenziell China sein, weil da natürlich auch einfach auf der Handelsebene, auf der finanziellen Ebene diverse Dinge schräg sind und im Magen liegen.

Trumps Verhältnis zu Putin oder zu Russland im Allgemeinen ist ja auch relativ unklar. Er sagt mal das, mal das. Er laviert immer so hin und her und man weiß nie so ganz genau, was er nun will. Dass er aufrüsten will, dass er mehr Waffen will, dass er mehr drohen will nach außen hin — das ist offensichtlich. Wem gegenüber — ist nicht so richtig klar. Ich denke, es wird eher China sein als Russland, aber es wird auf jeden Fall seitens der USA was kommen bezüglich Aufrüstung, bezüglich Abschottung, bezüglich Militarisierung im Allgemeinen.

Interview: Armin Siebert