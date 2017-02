Nur Eine denkt bei Louvre-Anschlag an islamistische Terror-Gefahr

Die französischen Sicherheitskräfte kämpften an der vordersten Front „gegen die islamistische Bedrohung und Barbarei“, twitterte die Präsidentschaftskandidatin des Front National. Le Pen gehört zu den Favoriten bei der kommenden Wahl in Frankreich. Laut aktuellen Umfragen wird sie es mit großer Wahrscheinlichkeit in die Stichwahl schaffen.

Soutien à nos militaires qui sont en première ligne face à la menace et à la barbarie islamistes. #Louvre MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 3 февраля 2017 г.

​Indes sprach der sozialistische Kandidat Benoît Hamon dem verletzten Soldaten sein Mitgefühl und seine Bewunderung für dessen Tapferkeit aus.

J'adresse mes pensées au soldat attaqué et blessé au #Louvre et je salue son courage. — Benoît Hamon (@benoithamon) 3 февраля 2017 г.

​Der rechtskonservative François Fillon betonte die Standhaftigkeit der Soldaten, die den Angreifer aufgehalten hatten, und brachte seine Bewunderung über deren Tat zum Ausdruck.

Der sozialliberale Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron erklärte, ein Angriff auf französische Sicherheitskräfte sei ein Angriff auf Frankreich. Jenen, die ihr Leben einsetzen, um das französische Volk zu schützen, gelte Respekt.

Attaquer nos forces de l'ordre, c'est s'en prendre à la France. J'adresse tout mon soutien à ceux qui risquent leur vie pour nous défendre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 3 февраля 2017 г.

​Alain Juppé, ehemaliger französischer Premierminister, sicherte den Sicherheits- und Polizeikräften Unterstützung zu und sagte: „Diese Männer und Frauen legen große Tapferkeit an den Tag.“

Soutien sans faille à nos #militaires et forces de l'ordre dans nos villes. Des hommes et des femmes d'un grand courage. Vigilance de tous. — Alain Juppé (@alainjuppe) 3 февраля 2017 г.

​Heute Morgen hat ein Mann mit zwei Messern eine Militärpatrouille am Pariser Louvre attackiert. Einer der beiden Soldaten wurde am Kopf verletzt. Der andere schoss fünf Mal auf den Angreifer und verletzte ihn schwer. Nach Polizeiangaben wurden der Angreifer und ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Der französische Premierminister Bernard Cazeneuve erklärte, die Tat habe offensichtlich einen terroristischen Hintergrund. Der Angreifer rief bei der Attacke: „Allahu akbar“.