„Jegliche Audioaufnahme ist eine Fälschung“, sagte die Nato-Sprecherin Oana Lungescu. Denn habe gar kein solches Gespräch gegeben.

Russische Medien berichteten am Freitag über ein Telefonat der russischen Pranker Wladimir Kuznezow und Alexej Stoljarow, so heißen sie im realen Leben, im Namen von Poroschenko mit Stoltenberg. „Eine Expertise würde bestätigen, dass er das (Stoltenberg – Anm. der Red.) ist. Die Stimme ist in der Aufnahme gut zu erkennen“, sagte Wowan.

Der angebliche Poroschenko soll mit Stoltenberg die Fristen für einen Nato-Beitritt der Ukraine besprochen haben. In der nächsten Zukunft sei dies nur wenig wahrscheinlich, soll der Nato-Generalsekretär geantwortet haben. Stoltenberg soll auch ein großes Interesse an einem ständigen Militärstützpunkt in Zentralasien gezeigt haben, und zwar in Kirgistan. „Poroschenko“ habe versprochen, diese Angelegenheit mit den „kirgisischen Freunden“ abzustimmen.

