Kreml hofft kaum auf Sanktionsmilderung und legt seine Position konsequent dar

„Wir neigen nicht dazu, diesen Schritt als eine Abschwächung der Sanktionen zu bewerten. Eher offenbart sich darin der amerikanische Pragmatismus. Wissen Sie, die Amerikaner sind in allen Sphären, wo es für sie von Vorteil ist, nicht besonders für Sanktionen und geneigt, das System flexibler zu machen“, sagte Peskow.

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev Washington verkündet Lockerung von Sanktionen gegen FSB – Kreml kommentiert

Er verwies darauf, dass Russland „ nie übermäßig optimistisch gewesen “ sei und das auch von Anfang an klar gesagt habe. „Zweifellos sind wir mit einer solchen Formulierung nicht einverstanden, und wir fahren fort, unsere Position konsequent und argumentiert all den Teilnehmern der UN-Sicherheitsratssitzung und unseren anderen Partnern, darunter auch der UN-Botschafterin der USA, darzulegen“, kommentierte Peskow Haleys Worte in der Sitzung des Sicherheitsrates.

In ihrer ersten Rede im UN-Sicherheitsrat hatte die neue UN-Botschafterin der USA am Donnerstag erklärt, die Russland-Sanktionen ihres Landes blieben solange in Kraft, bis die Halbinsel unter die Kontrolle der Ukraine zurückkehrt sei.

Das US-Finanzministerium hatte zuvor am Donnerstag gegenüber dem FSB gewisse Einschränkungen für Transaktionen aufgehoben, was die amerikanischen Medien als eine Milderung der Russland-Sanktionen werteten. Wie US-Präsident Donald Trump der Presse erklärte, hat er „nichts gemildert“.

In dem vom US-Finanzministerium publik gemachten Dokument wird hervorgehoben, dass es jetzt erlaubt sei, die vom FSB Russlands für „Produkte der Informationstechnologien“ erteilten „Lizenzen, Zertifikate und Genehmigungen zu beantragen, zu nutzen und dafür zu zahlen“. Die Gesamtkosten dürften aber 5.000 Dollar im Jahr nicht übersteigen. Um welche konkreten Technologien es sich handelt, wird nicht erwähnt.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen hatten sich wegen der Ukraine-Krise verschlechtert. Ende Juli 2014 verhängten die USA, die EU und andere Länder Sanktionen gegen einzelne russische Amtspersonen und Unternehmen, die später erweitert wurden und nun ganze Sektoren der russischen Wirtschaft betreffen. Moskau reagierte darauf mit Einschränkungen für Lebensmittelimporte aus den betreffenden Ländern.