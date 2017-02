Uno: Russland und USA wollen eng kooperieren

„Der russische UN-Botschafter hat Nikki Haley in seiner Residenz empfangen. Von den beiden Seiten wurde die Absicht geäußert, in der Uno entsprechend der Einstellung ihrer Hauptstädte eng zu kooperieren“, sagte Strschischowski im Anschluss an das erste Treffen der beiden ständigen UN-Vertreter seit Haleys Amtsantritt.

Zuvor hatte Tschurkin bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates seiner neuen US-Kollegin viel Erfolg gewünscht und gesagt, dass von ihrem Job in vieler Hinsicht die Effektivität der Ausübung der Funktionen des Sicherheitsrates als Gremium abhängen werde. Haley hatte ihrerseits Bedauern darüber ausgesprochen, dass „man bei ihrem ersten Auftritt (im UN-Sicherheitsrat – Anm. d. Red.) die aggressiven Handlungen Russlands erörtern muss“.