„Deutsche haben Angst“: Wieso Trump nicht als „Friedenstaube“ gilt - Experte

Anfang Februar hatte eine im Auftrag der Bild-Zeitung durchgeführte Insa-Umfrage ergeben, dass nur 12,8 Prozent der Befragten in Deutschland der Meinung sind, dass Trump seit seiner Inauguration gute Arbeit leiste, 77,6 Prozent beantworteten diese Frage mit Nein. Trumps Terrorschutz-Dekret, welches für Bürgern einiger muslimischer Staaten die EInreise verbieten sollte, lehnten 84,4 Prozent ab, nur 12,4 Prozent unterstützten es.

In einer anderen aktuellen Umfrage für „Cicero online“, die fast gleiche Zahlen ergab, hat das Meinungsforschungsinstitut rund 53 Prozent Trump-Unterstützer bei AfD-Wählern und nur 2,9 Prozent bei den Grünen festgestellt. Zudem ergab eine weitere Umfrage des am Donnerstag veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“, dass nur ein kleiner Teil der Bundesbürger (22 Prozent) die USA für einen vertrauenswürdigen Partner halte.

Im Vergleich zu derselben Befragung kurz vor den US-Wahlen im November 2016 stürzte der Wert um 37 Prozentpunkte ab – ein Rekordtiefstand. Außerdem äußerten 67 Prozent der Befragten die Sorge, dass Trumps Politik die deutsche Wirtschaft schwächen könnte.

Aus Sicht von Dr. Thunert gibt es verschiedene Ursachen, die sich auf die Umfragewerte nach der Amtseinführung negativ ausgewirkt haben könnten.

„Der ganze Stil, das wofür er steht ist, in Deutschland nur bei einer Minderheit beliebt“, so Thunert.

Seit Trump vereidigt wurde, habe er zudem auch noch Vieles von dem, was er angekündigt hatte, tatsächlich in die Wege geleitet.

„Da ist jetzt einerseits eine Angst, dass eben tatsächlich das westliche Bündnis unter Trump nicht mehr so gefestigt sein könnte, und auch eine klare Angst, dass die deutsche Exportwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, wenn er die Einfuhrzölle erhöht“, erklärt der Experte.

Darüber hinaus gebe es auch eine generelle Ablehnung bei vielen Leuten. „Man muss ja auch sagen, dass die Medien in Deutschland, wie fast überall in der westlichen Welt, über Donald Trump tendenziell eher empört und negativ berichtet. Mich überraschen diese Zahlen eigentlich nicht sehr“, meint der Experte.

Die Beliebtheit des neuen Präsidenten sei mitunter auch deshalb gefallen, weil viele Menschen zunächst nicht geglaubt hätten, dass Trump seine Wahlversprechen wie den Einreisestopp wirklich umsetzen würde. Die Zahlen der aktuellen Studie würden den in den letzten zehn Tagen in Deutschland und anderswo entstandenen Schock darüber zeigen.

„Bei den Sachen, wo Trump die Stimmungslage jedoch trifft, wie etwa bei der Handelspolitik (TTIP), wo es ja auch bei uns eine starke Opposition gibt – da werden, glaube ich, seine Motive in Frage gestellt“. Trump stehe eben für sehr vieles, wofür die Deutschen nicht stehen würden. So habe sein Vorgänger Barack Obama als erster schwarzer Präsident und mit in Deutschland lebenden Halbgeschwistern im Vergleich zu Trump mehr bei den Deutschen gepunktet, da er inhaltlich vieles von dem gewollt habe, was zumindest in Westeuropa zum Teil verwirklicht wurde und eine Anti-Bush-Haltung eingenommen hatte.

„Ich glaube aber schon, dass es in Deutschland Menschen gibt, die einerseits ein Bisschen Angst haben, was die westliche Allianz angeht, andererseits es aber ganz gut finden, dass Trump gegenüber Putin und Russland zunächst einmal andere bzw. versöhnlichere Töne einschlägt“, so der Wissenschaftler.

Es sei aber zugleich auch erkennbar, dass Trump gegenüber Staaten wie Iran, China und Nordkorea doch mit einer recht harten Rhetorik auftrete, die im Endeffekt durchaus zu militärischen Handlungen führen könnte.

„Ich glaube deshalb nicht, dass Trump als per se friedlicher eingeschätzt wird. Das ist er meiner Meinung nach nicht“, betont Thunert.

Trump stehe dafür, bei Bedrohungen der nationalen Sicherheit härter als zu Obama aufzutreten, zugleich aber auch zu schauen, ob nicht mit anderen Gegnern wie Russland in einigen Punkten wie Syrien und der Anti-IS-Kampf Gemeinsamkeiten gefunden werden könnten. Der neue Präsident werde aber wohl kaum als eine Friedenstaube eingeschätzt.