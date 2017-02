Moskau besorgt über zunehmenden IS-Einfluss in Afghanistan

Das Streben der Terrorgruppierung Daesh, andere Formierungen der bewaffneten Opposition zu absorbieren, ruft demnach besondere Besorgnis im russischen Außenministerium hervor.

Dabei betont das Ministerium, dass es durchaus bereit sei, mit Kabul im militär-technischen Bereich zusammenzuarbeiten, zur Stärkung der Kampfbereitschaft der afghanischen Sicherheitskräften beizutragen und bei der Vorbereitung der Armee- und Polizeibeamten zu helfen.

© Photo : EPA Afghanistan: Taliban und IS ziehen nun gegeneinander in Dschihad

Zuvor waren Zusammenstöße zwischen Einheiten der Taliban und des IS in den Provinzen Zabul und Nangarhar gemeldet worden.

Die Lage in Afghanistan hat sich in den letzten Monaten erheblich verschlechtert. Die radikale Taliban-Bewegung, die zuvor einen bedeutenden Teil der ländlichen Gebiete erobert hatte, hat nun eine Großoffensive auf Großstädte gestartet. Auch der IS hat seinen Einfluss ausgeweitet.