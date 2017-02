Sanktionsverlängerung gegen Russland in Sicht? Moskau reagiert gelassen

„Vier EU-Beamte haben mitgeteilt, dass die Mitgliedstaaten die Absicht haben, Mitte März die Sanktionen in Bezug auf einhundert Bürger aus der Ukraine und Russland um weitere sechs Monate zu verlängern: darunter sind Arkadi Rotenberg, Mitinhaber der SMP Bank und der InvestCapitalBank, sowie der größte Aktionär der Bank „Rossija“, Juri Kowaltschuk“, geht aus der Meldung hervor.

Russlands Vize-Premierminister Dmitri Rogosin hat die Meldung bereits kommentiert und erläutert, dass die EU-Sanktionen gegen Russland nicht die von Brüssel erwartete Wirkung gebracht hätten.

„Erpressung und Bedrohungen kann man nicht gegen Russland anwenden. Die Sanktionen gegen unsere Industrie haben bereits zu einer Gegenwirkung in Bezug darauf geführt, was die europäischen Beamten erwartet hatten“, schrieb Rogosin in seinem Twitter-Profil am Sonntag.

© Sputnik/ Vladimir Sergeev Kreml hofft kaum auf Sanktionsmilderung und legt seine Position konsequent dar

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen hatten sich wegen der Ukraine-Krise verschlechtert. Ende Juli 2014 verhängten die USA, die EU und andere Länder Sanktionen gegen einzelne russische Amtspersonen und Unternehmen, die später erweitert wurden und nun ganze Sektoren der russischen Wirtschaft betreffen. Moskau reagierte darauf mit Einschränkungen für Lebensmittelimporte aus den betreffenden Ländern.