Donald Trump hofft auf gutes Auskommen mit Wladimir Putin

So sagte Trump, er achte seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin, wisse aber nicht, ob er mit ihm auskommen werde.Laut Trump wird es besser sein, wenn die Länder einen Dialog aufnehmen würden. Allerdings gab er zu, nicht zu wissen, ob dies klappen werde.„Wenn uns Russland im Kampf gegen die Terrormiliz ‚Islamischer Staat‘ (IS, auch Daesh, in mehreren Ländern verboten, darunter in den USA und Russland), was die wichtigste Schlacht ist, und gegen den islamischen Terrorismus in aller Welt helfen wird, so ist das gut. Ob wir miteinander auskommen werden? Ich habe keine Ahnung“, sagte er.Das Interview mit Trump will der TV-Sender in drei Teilen bringen – am Sonntag, Montag und Dienstag.