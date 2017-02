Lawrow: Deshalb leitete Russland Gegenmaßnahmen gegen EU-Sanktionen ein

© Sputnik/ Nataliya Seliverstova Sanktionsverlängerung gegen Russland in Sicht? Moskau reagiert gelassen

„Wir haben diese Gegenmaßnahmen aus einem sehr simplen Grund verhängt. Die europäischen Sanktionen hindern unsere Banken daran, Kredite für die Finanzierung unserer Landwirtschaft aufzunehmen". Agrarprodukte von der Europäischen Union hätten also unfaire Wettbewerbsvorteile auf dem russischen Markt ausnützen können, sagte Lawrow, und dies habe Russland ausgleichen müssen.

Die Frage, wann Russland seine Einschränkungsmaßnahmen gegen die EU aufheben werde, sollte nicht an ihn gerichtet werden, sagte Lawrow: „Wir haben die Sanktionen nicht initiiert. Also liegt es auch nicht an uns, sie aufzuheben".