„Ist unser Land schuldlos?“: Trump pariert Kritik von Fox News-Moderator an Putin

Als Trump seine Achtung für den russischen Präsidenten äußerte, schreibt die Zeitung, habe ihn der Journalist an die vom Westen gegen Moskau und Putin erhobenen Anschuldigungen erinnert.

„Und was denken Sie? Ist unser Land so schuldlos?“, parierte der amerikanische Staatschef daraufhin.

© AFP 2016/ Jeff Kowalsky Donald Trump hofft auf gutes Auskommen mit Wladimir Putin

Wie der US-Präsident ferner betont haben soll, sei es für die Vereinigten Staaten „besser, mit Russland gut auszukommen, als umgekehrt“. Laut Trump „ist es gut“, wenn Moskau den USA im Kampf gegen den IS (Islamischer Staat, auch Daesh – Anm. d. Red.) helfen werde.

Das Interview mit Trump will der TV-Sender in drei Teilen bringen – am Sonntag, Montag und Dienstag.