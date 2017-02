Trump erzählt über „surreale Erfahrung“ im Weißen Haus

„Neulich bin ich durch den Haupteingang ins Weiße Haus gegangen und sagte mir: 'Das ist überwältigend'“, so Trump.

Das sei in gewisser Weise eine „surreale Erfahrung“ gewesen. Aber schnell habe er über diesen hinwegkommen müssen, denn es gebe so viel zu tun.

Als Beispiel für die Probleme, die die USA dringend lösen müssten, nannte Trump das Schaffen neuer Arbeitsplätze sowie die Nationen, die sein Land „richtig hassen“. Er habe das Ministerium für innere Sicherheit beauftragt, die in die USA einreisenden Menschen „sehr sorgfältig“ zu überprüfen.

Donald Trump war am 8. November des vorigen Jahres zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar trat er offiziell sein Amt an. Am 28. Januar unterzeichnete er sein Terrorschutz-Dekret. Das Dokument verbietet die Einreise von Bürgern aus besonders gefährdeten Ländern in die USA für 90 Tage. Medien zufolge betrifft das insbesondere Bürger aus Syrien, Iran und Irak, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Zudem stoppt es die Aufnahme von Flüchtlingen für 120 Tage und sieht einen unbefristeten Einreisestopp speziell für Geflüchtete aus Syrien vor.