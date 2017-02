Geheimpakt: Russland und Israel einigen sich auf Syrien-„Etikette“

Russland und Israel haben demnach geheime Absprachen getroffen, schreibt das russische Fachportal unter Berufung auf „Intelligence online“. Mit der Vereinbarung verfolgten die Israelis das Ziel, Waffenlieferungen in den Libanon und auf die Golanhöhen an die schiitische Hisbollah-Miliz zu unterbinden. Derweil sei Moskau an Israels Neutralität im syrischen Bürgerkrieg interessiert.

In der Tat habe die israelische Luftwaffe in den letzten Monaten ihre Angriffe auf syrisches Territorium intensiviert. Russland reagiere bislang zwar nicht auf die Flüge israelischer Kampfjets im syrischen Luftraum, obwohl Moskau das Vorgehen der US-geführten Anti-IS-Koalition regelmäßig kommentierte.

Der israelische Präsident Reuven Rivlin, Premierminister Benjamin Netanjahu und Luftwaffenchef Amir Eshel verhandelten seit März letzten Jahres mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, schreibt das Portal.

© RIA Novosti. Alexej Droushinin Netanjahu kommentiert Syrien-Vereinbarungen mit Putin

Hochrangige Kontakte zwischen Russland und Israel finden laut dem Portal seit Herbst 2015 statt. So trafen sich die Generalstabschefs beider Länder im September 2015, kurz vor dem Eingreifen russischer Luftwaffe in den Syrien-Konflikt, zu Gesprächen. Als Ergebnis dieses Treffens ist eine Sonderkommission unter dem Co-Vorsitz der Vize-Generalstabchefs Russlands und Israels eingerichtet worden. Medien berichteten über ein gemeinsames Training russischer und israelischer Luftstreitkräfte zum Erhalt der Sicherheit im syrischen Luftraum.