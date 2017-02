Astana: Überwachungsmodus für Waffenruhe in Syrien zu 90 Prozent vereinbart

Die Nachrichtenagentur Sputnik erfuhr aus Verhandlungskreisen, dass der Modus der Waffenruhe-Überwachung in Syrien bereits zu 90 Prozent vereinbart worden sei.

Bei den ersten Gesprächen in Astana am 23. und 24. Januar hatte die syrische Opposition einen von russischen Spezialisten entwickelten Entwurf der Verfassung abgelehnt.

Russland, der Iran und die Türkei sind die Initiatoren des Treffens und Garanten der seit Ende Dezember geltenden Waffenruhe zwischen der Regierungsarmee und der bewaffneten Opposition in Syrien. Man wolle durch konkrete Maßnahmen und Einfluss auf die Konfliktparteien versuchen, die Feuerpause zu stärken, die Gewalt zu vermindern und einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu schaffen.

Die nächste Verhandlungsrunde ist laut Diplomaten für den 20. Februar in Genf geplant.