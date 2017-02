Moskau zu neuen US-Sanktionen gegen Iran und „haltlosen WSJ-Spekulationen“

„Wir bedauern, dass es dazu (zu den neuen Sanktionen – Anm. d. Red.) gekommen ist“, sagte Rjabkow gegenüber Journalisten am Montag. „Wir haben immer wiederholt, dass Sanktionen kein akzeptables und angebrachtes Instrument zur Lösung bestimmter Probleme sind.“

© AFP 2016/ ATTA KENARE USA wissen, welcher Keil zwischen Russland und Iran getrieben werden kann - WSJ

Rjabkow sprach auch den jüngsten Artikel von „The Wall Street Journal“ an, in dem behauptet wird, die neue US-Administration suche derzeit nach Wegen, um zwischen Russland und dem Iran einen Keil zu treiben. Damit wolle Washington den Syrien-Konflikt beenden und den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (auch Daesh, IS) verstärken.

„Es ist das Wall Street Journal, das einen Keil treiben will. Es ist nicht überraschend, dass WSJ und andere nichts anderes tun, als nach Anlässen für haltlose Spekulationen, grundlose Unterstellungen und Möglichkeiten zu suchen, die Atmosphäre in den Beziehungen zu vergiften“, so Rjabkow weiter. Russland habe daher auch eine „entsprechende Einstellung“ zu diesem Blatt.

Wie der Diplomat weiter betonte, sieht Moskau keine Probleme in der Umsetzung des Atomabkommens mit Teheran und rechnet damit, dass auch die USA sich an das Dokument halten.

„In diesem Bereich sehen wir keine Probleme. Wir unterstreichen nochmals, dass Raketenstarts unter Einsatz der Raketentechnologie keinen Verstoß gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrates 2231 darstellen“, fügte Rjabkow hinzu. Diese Position habe Russland auch der US-Seite vermittelt.