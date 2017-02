„Atlantic Resolve“: Schwere US-Kampfpanzer erreichen Estland

„Schwere Kampftechnik einer Infanteriekompanie – Panzer und Schützenpanzer – ist am Bahnhof Tapa in Estland eingetroffen und wird nun entladen. Der Personalbestand der Kompanie war am vergangenen Freitag eingetroffen“, hieß es aus dem Hauptstab.

Wie Mitarbeiter der US-Botschaft in Tallinn zuvor präzisiert hatten, soll in Estland eine Infanteriekompanie des ersten Bataillons des 68. Panzerregiments der US-Armee einquartiert werden. Die Kompaniebewaffnung umfasse vier Panzer M1A2 Abrams und 15 Schützenpanzer Bradley.

Die eingetroffenen Soldaten sollen eine Kompanie des 503. Infanterieregiments der 173. Luftlandebrigade der USA ablösen, die im September 2016 nach Estland geschickt worden war. Die Stationierung der US-Waffen erfolgt im Rahmen einer neuen Phase der Operation „Atlantic Resolve“. Diese Mission soll vor allem das Ziel haben, die Nato-Verbündeten im Baltikum und in Polen zu unterstützen, heißt es.

Die Kompanie wird bis zur Ankunft eines internationalen Nato-Bataillons im Frühjahr in Estland bleiben. Die Allianz hatte bei ihrem Gipfel 2016 in Warschau beschlossen, multinationale Bataillone auf Rotationsgrundlage in Lettland, Litauen, Estland und Polen zu stationieren. Beschlossen wurde auch, dass das in Estland stationierte Bataillon größtenteils von Großbritannien gebildet wird. Die Bataillone für Lettland, Litauen und Polen sollen jeweils aus Kanada, Deutschland und den USA kommen.

Das Nato-Bataillon für Estland soll insgesamt 1.200 Personen – 800 Soldaten aus Großbritannien und die übrigen aus Frankreich und Dänemark – umfassen. Großbritannien stellt dabei Schützenpanzer Warrior, Panzer Challenger 2 und Aufklärungsdrohnen bereit. Frankreich soll ebenfalls schwere Kampftechnik nach Estland schicken. Das Bataillon soll bei Tapa stationiert werden und mit der ersten Infanteriebrigade der estnischen Verteidigungskräfte zusammenwirken.