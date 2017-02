„Die Ukraine ist prädestiniert, eine europäische Supermacht zu werden“, so Saakaschwili. Dabei verglich er die Ukraine mit „Österreich-Ungarn unter den Habsburgern“ und präzisierte, dass die Ukrainer die Europäer „vor der aggressivsten Armee in Europa“ retten würden – „genauso wie Österreich-Ungarn Europa im Laufe von Jahrzehnten vor den Osmanen rettete und ganz Europa seine Bedingungen diktierte, bis es sich in den Ersten Weltkrieg dumm einmischte.“

Saakaschwili zufolge könne Europa ohne die Ukraine nicht überleben, und deshalb sollte Kiew nicht die EU bitten müssen, sondern der EU anweisen können, was diese zu tun habe.

Die Ukraine hält der ehemalige Staatschef Georgiens und Gouverneur des Gebiets Odessa für ein Land mit einem großen wirtschaftlichen Potenzial. Angesichts dessen sagte er voraus, dass dieses Land in fünf bis 15 Jahren die Führungsrolle in der europäischen Politik spielen könnte.

Ferner kritisierte Saakaschwili den ukrainischen Innenminister Arssen Awakow und den Präsidenten Petro Poroschenko, dass sie „die Polizei haben aussterben lassen“. Nach seinen Worten haben die wichtigsten „Mafia-Kontakte in Odessa“ ihre Wurzeln in Kiew.

Der politische Wille könne „nicht mit ausländischen Spezialisten ersetzt werden, und die Ukraine muss von Ukrainern weiterentwickelt werden“.

„Selbst ich konnte mich nicht in dieses System vollständig integrieren, wobei ich meine Jugend in Kiew verbrachte und viele Erfahrungen hier habe“, so Saakaschwili.

Viele amerikanische Politiker hätten ihm immer wieder gesagt, er solle Trump nicht ernst nehmen, „doch das war mir egal: Ich meinte immer, dass Trump sehr talentiert ist. Er hatte immer gedacht, dass er US-Präsident werden kann.“

„Wenn ich anderen sagte, man sollte ihn doch ernst nehmen, dachten diese Menschen immer, Saakaschwili wäre verrückt. Aber wer ist denn jetzt wirklich verrückt?“, fragt Saakaschwili rhetorisch

Am 10. November 2016 hatte der ukrainische Präsident Poroschenko Saakaschwili, der zuvor den Behörden die Weigerung, gegen die Korruption zu kämpfen, vorgeworfen hatte, aus dem Gouverneursamt im Gebiet Odessa entlassen. Zudem behauptete Saakaschwili, Poroschenko würde kriminelle „Clans“ im Gebiet Odessa schützen.