Israelische Luftwaffe greift Hamas-Positionen im Gaza-Streifen an

„Angegriffen wurden drei Positionen im nördlichen Teil des Gaza-Streifens“, sagte er. „Ein Objekt der Infrastruktur der Hamas wurde von einem Panzer zerstört.“

Am frühen Montagmorgen hatte eine palästinensische Rakete in einem dünn besiedelten Gebiet in Israel eingeschlagen. Angaben über Opfer und/oder Zerstörungen lagen zunächst nicht vor. Zuletzt hatten die palästinensischen Radikalen Ende Oktober 2016 eine Rakete auf Israel abgefeuert.