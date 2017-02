Russlands Geheimdienst über Grenzaufbau zu Weißrussland: Freizügigkeit bleibt

© Sputnik/ Yury Pirogov Zwischen Russland und Weißrussland entsteht echte Grenzzone

„Die Einrichtung der Grenzzone wurde mit dem Ziel vorgenommen, notwendige Bedingungen für den zuverlässigen Schutz der Staatsgrenze Russlands zu schaffen, wie es Artikel 16 des Gesetzes Russlands ‚Über die Staatsgrenze der Russischen Föderation‘ vom 1. April 1993 vorsieht, und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rechtsverletzungen zu ergreifen, deren Bekämpfung zu den Kompetenzen der Grenzorgane gehört“, heißt es in einer am Montag veröffentlichen Erklärung des PR-Amtes des FSB.

Die Dokumente über die Grenzzone „widersprechen nicht den Normen in den internationalen Verträgen zwischen Russland und der Republik Weißrussland und beschränken nicht die Verkehrsfreiheit beim Überqueren der Staatsgrenze der Russischen Föderation durch die Bürger beider Staaten“, heißt es.

Die Einrichtung der Grenzzone bedeute keine Grenzkontrolle von Personen, Verkehrsmitteln, Gütern, Waren und Tieren sowie keine Eröffnung von Grenzübergängen, wird unterstrichen.

Laut der Erklärung wird mit der Einrichtung der Grenzzone zwischen Russland und Weißrussland bezweckt, illegale Transitmigration, Drogenverkehr und ungesetzlichen Transport von Waren über die Grenze zu unterbinden.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte am Freitag in Minsk in einer Pressekonferenz die Entscheidung des russischen Inlandsgeheimdienstes über die Einrichtung einer Grenzzone zu Weißrussland heftig kritisiert.