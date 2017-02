US Navy enthüllt Geheimziel ihrer Jemen-Operation

© AP Photo/ A1C Stephanie Sinclair USA verlieren Osprey-Wandelflugzeug im Jemen – erstmals durch Feindesfeuer

Demnach soll es jedoch noch immer nicht gelungen sein, Al-Rimi, den in der Welt drittgefährlichsten Terroristen und Anwerber, wie es hieß, zu fassen oder zu liquidieren, wie Vertreter der Militäraufklärung gegenüber dem TV-Sender mitteilten. Al-Rimi halte sich allem Anschein nach weiterhin im Jemen auf.

Am Sonntag soll Al-Rimi ein Video im Internet veröffentlicht haben, in dem er erklärte, der neue US-Präsident habe „am Anfang seines Weges eine Ohrfeige bekommen“. NBC vermutet, dass sich dieses Video auf den von den amerikanischen Navy SEALs am 29. Januar unternommenen Einsatz bezieht.

Dabei sei aber noch unklar, ob sich Al-Rimi während dieser Operation im Al-Qaida-Lager befunden hätte und geflohen sei, oder ob man ihn gewarnt habe, und er sich an einem anderen Ort aufgehalten habe.

US-Spezialeinheiten hatten laut NBC am 29. Januar eine Operation gegen die Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel unternommen und dabei 14 Kämpfer getötet. Die Navy SEALs hätten einen toten und mehrere Verletzte zu beklagen gehabt, heißt es. Behördenvertreter vermuten, dass sich unter den getöteten Al-Qaida-Kämpfern auch Sultan al-Dhahab und Abd-al-Rauf al-Dhahab befinden würden, die über eine lange Zeit Waffenexperten der Terrororganisation waren.