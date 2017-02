Assad wünscht sich Anti-IS-Kooperation Moskaus mit Washington

„Das, was wir in Trumps Aussagen während und nach seiner Kampagne gehört haben, sind Versprechungen über die Priorität des Anti-Terror-Kampfes, vor allem gegen den IS. Darum haben wir im Laufe der letzten sechs Jahre gebeten“, wird Assad von SANA zitiert. „Wir müssen warten. Es ist zu früh, etwas im praktischen Sinne zu erwarten.“

Eine Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA könne „für die ganze Welt, darunter auch für Syrien, positiv sein“, so Assad weiter. „Es ist noch früh, dies zu beurteilen.“ Um Frieden zu erreichen sei es vor allem notwendig, verschiedenen kriminellen und bewaffneten Kämpfergruppen die Unterstützung zu entziehen.

Gleichzeitig bezeichnete der Präsident die erste Runde der Verhandlungen in Astana als positiv. Sie hätten „die Prinzipien der Einheitlichkeit Syriens“ bekräftigt und bestätigt, dass die Syrer selbst über ihre Zukunft entscheiden sollten. Assad hoffe nun auf weitere Gespräche im Astana-Format.

„Der Frieden braucht zwei Dinge: Anti-Terror-Kampf, Stopp der Terrorismusausweitung sowie jeder logistischen Unterstützung. Zweitens: Dialog zwischen den Syrern, um über die Zukunft des Landes und dessen politischen Regimes zu entscheiden“, so Assad.

Die Frage bestehe darin, wie der Terroristenstrom aus der Türkei, den Goldstaaten und dem Westen zu stoppen sei.

Die syrische Regierung ist Assad zufolge der Auffassung, es sei „unsere Verfassungspflicht, das syrische Volk vor Terroristen zu schützen, die die Menschen attackieren, töten und enthaupten, die Infrastruktur und das Privat- sowie Staatseigenturm zerstören“.

Bei den ersten Gesprächen in Astana am 23. und 24. Januar hatte die syrische Opposition einen von russischen Spezialisten entwickelten Entwurf der Verfassung abgelehnt. Russland, der Iran und die Türkei sind die Initiatoren des Treffens und Garanten der seit Ende Dezember geltenden Waffenruhe zwischen der Regierungsarmee und der bewaffneten Opposition in Syrien. Man wolle durch konkrete Maßnahmen und Einfluss auf die Konfliktparteien versuchen, die Feuerpause zu stärken, die Gewalt zu vermindern und einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu schaffen.