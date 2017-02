Am Scheideweg: „Europa mit deutschem Herzen wäre inakzeptabel für die Atlantisten“

„Ihren 25. Jahrestag begeht die Europäische Union in sehr schlechter Verfassung. Weder die innere Konstellation noch die äußeren Umstände liefern besondere Gründe für optimistische Prognosen“, schreibt vz.ru.

Ursprünglich sei ein geeintes Europa als Erbe der „humanistischen Ideale“ angestrebt worden, damit es keinen Krieg mehr gebe und sich jeder mit jedem versöhne: „In erster Linie ging es verständlicherweise um die Deutschen, die Franzosen und die Engländer, damit alle anderen Völker um sie herum im Reigen tanzen.“

„Nur bei einer untergeordneten Stellung der EU gegenüber der Nato ließ sich eine deutsche Hegemonie mit den angelsächsischen Ambitionen versöhnen. Die geopolitische Dominanz der USA und Großbritanniens hinderte die EU damals daran, von der wirtschaftlichen auf eine geopolitische Ebene überzugehen. Die Frage bestand nur darin, wie lange die Angelsachsen in der Lage bleiben, die deutsche Lokomotive unter Kontrolle zu halten“, postuliert vz.ru.

Es habe danach ausgesehen, dass die EU einen Weg zu einem „geeinten Europa mit einem deutschen Herzen und mit deutschen Muskeln“ gehe: „Ein solches Europa wäre zwar formell ‚friedlich und kuschelig‘, aber trotzdem völlig inakzeptabel für die Atlantisten. An dieser Weggabelung stand Europa gegen 2007.“

Zu jenem Zeitpunkt sei die EU schon ungeheuer groß geworden: „Der Stand der Integration unter den Mitgliedstaaten war völlig unterschiedlich. Die Aufnahme der osteuropäischen und der baltischen Länder entsprach hauptsächlich nicht den wirtschaftlichen, sondern den geopolitischen Interessen. Dabei ging es nicht um die Interessen des geeinten Europas mit der Hauptstadt in Brüssel, sondern um die der Atlantisten aus der Nato.“

Die EU habe mit einer Erschließung des postsowjetischen Raums begonnen. Nicht nur das Baltikum, sondern auch die Ukraine und Moldawien, Georgien und Armenien seien ins Visier gerückt, um ein Bestandteil der EU zu werden. Doch es sei nicht dazu gekommen: „Der Glaube an ein geeintes Europa wurde brüchig – sowohl bei den nationalen Eliten als auch bei den Bevölkerungen europäischer Länder. Das Monster, das in Brüssel heranwuchs, löste zu viel Kritik aus, aber auch die Reibungen zwischen den ‚Provinzen‘ des geeinten Staates nahmen zu. Zwar sind die Deutschen natürlich eine große Nation, doch weder die Franzosen noch die Italiener sind bereit, in einem von den Germanen regierten Staat zu leben.“

Vz.ru prognostiziert: „Wenn Großbritannien wirklich aus der EU austritt, wird diese fast keine Überlebenschancen mehr haben. Nicht etwa weil der Verlust der Insel so gefährlich ist, sondern weil die Angelsachsen gemeinsam beginnen werden, die EU zu ruinieren. Präsident Trump und seine Isolationisten brauchen kein starkes und geeintes Europa – und die angelsächsischen Eliten im Allgemeinen brauchen kein selbständiges Europa, das für die ‚Mächte des Meeres‘ geschichtlich ein Gegner ist. Um zu überleben, muss die EU selbständig werden. Doch angesichts ihrer im atlantischen Reagenzglas gezüchteten Eliten ist das ein sehr großes Problem.“

Nach Ansicht von vz.ru müsste die Europäische Union außerdem auf ihre Ansprüche auf den postsowjetischen Raum verzichten: „Um stärker zu werden, wird sie ja gute Beziehungen mit Russland brauchen.“