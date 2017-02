„Trump hat völlig recht“: Vilnius erhöht Nato-Zahlungen

„Herr Trump hatte völlig recht, als er in der Wahlkampagne sagte, dass Europa mehr in die Verteidigung investieren sollte“, so Karbolis. „Es ist wirklich ein Wecksignal für alle Mitgliedsländer der Europäischen Union.“

© AFP 2016/ Paul J. Richards Nato nennt Themen für Gipfel im Mai

Alle beteiligten Länder würden von der Erhöhung der Zahlungen an den Nato-Haushalt auf zwei Prozent des BIP profitieren. Und Litauen könnte diesen Wert schon im nächsten Jahr erreichen, und bis zum Jahr 2020 gar um noch ein halbes Prozent steigen lassen.

Der Verteidigungschef betonte außerdem, dass die Schutzbedürfnisse des Landes „sehr bedeutend" seien. Diese umfassen die Entwicklung der Infrastruktur, die Verstärkung des Militärpersonals sowie die Modernisierung von Waffen. Im nächsten Jahr plane Vilnius, eine zentrale Beschaffungsagentur zu eröffnen, um die Effizienz der Armee zu erhöhen. Karoblis zufolge schluckten Ausrüstungseinkäufe etwa ein Drittel des gesamten Militärbudgets. „Die Sicherheitslage lässt uns nicht entspannen“, so der Verteidigungsminister.

Litauen zahlt zurzeit weniger als zwei Prozent des BIP an den Nato-Haushalt. Am meisten von den Allianz-Mitgliedern zahlen die Vereinigten Staaten – mehr als drei Prozent ihres BIP. Auf dem zweiten und dritten Platz sind Großbritannien und Estland. Sie geben mehr als zwei Prozent aus. Auch Deutschland liegt unter der Zwei-Prozent-Marke. Aber es rücke immer näher, schreibt der „ Spiegel “: Der Anteil am BIP lag im vergangenen Jahr bei 1,19 Prozent. Dieses Jahr soll er auf 1,22 erhöht werden.