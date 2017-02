Mit Trommeln und Vuvuzelas: Rumänen wollen Regierung verjagen - VIDEO

In den Großstädten Rumäniens protestieren über 140.000 Bürger gegen Änderungen im Strafgesetzbuch und die Amnestie mehrerer Häftlinge.

Örtlichen Medienberichten zufolge gingen in Sibiu rund 2000, in Cluj 3000, in Timișoara 1000 und in Brașov 1500 Menschen auf die Straße. Die Protestierenden forderten den Rücktritt der Regierung aus der Sozialdemokratischen Partei und der Allianz der Liberalen und Demokraten.

Der Gesetzentwurf, der eine Strafmilderung in Korruptionsfällen vorsah, wurde zwar bereits zurückgezogen, die Proteste halten jedoch weiter an. Die neuen Vorschriften des gelockerten Strafrechts sollten den Vorsitzenden der regierenden Sozialdemokratischen Partei, Liviu Dragnea, sowie Dutzende andere in Korruptionsverfahren verwickelte Politiker vor Strafverfolgung schützen.