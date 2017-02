Assad: Syrien ist nicht mein Besitz - "Jeder Bürger kann Staatschef werden"

„Meine Familie besitzt das Land nicht“, so Assad. „Ich habe keine Stelle in der Regierung gehabt. Wenn mein Vater gewollt hätte, dass ich sein Erbfolger gewesen wäre, hätte er mich irgendwohin gestellt“, so Assad.

Als der Vater gestorben sei, sei Assad zum Präsidenten Syriens gewählt worden.

Gleichzeitig betonte er, dass er immer abseits gehen werde, wenn das syrische Volk einen neuen Präsidenten wählen würde. „Wenn du keine Unterstützung im Volk hast, kannst du nichts in Syrien erreichen“, betonte Assad.

Die Familie al-Assad herrscht in Syrien, seit Hafiz al-Assad 1971 syrischer Präsident wurde und unter Kontrolle der Baath-Partei den Staat aufbaute. Nach Hafiz‘ Tod im Jahr 2000 folgte ihm sein Sohn Baschar nach.