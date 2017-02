In ihrer Sonntagsausgabe hatte die Zeitung einen Artikel unter dem Titel „Britische Werbungtreibende meiden ‚Putins‘ TV-Sender" (UK advertisers shun ‘Putin' TV channel) veröffentlicht. Demnach zögen die größten britischen Marken ihre Werbespots von dem TV-Kanal RT UK ab, nachdem Collins britische Firmen angeblich aufgerufen hätte, ausgerechnet den TV-Sender RT zu boykottieren, der „Propaganda und Fakenews" verbreite. Ihre Behauptungen über die angeblich von RT verbreiteten Falschmeldungen hatte die Zeitung dabei mit keinerlei Beweisen bekräftigt.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov RT unter Druck: Moskau verspricht Reaktion bei Sendebeschränkung durch Washington

„Die Firma, die die Werbung auf RT UK vertreibt, teilte uns mit, dass sich mehrere Firmen nach einem Anruf der ‚The Sunday Times‘ dafür entschieden hatten, mit RT zu brechen. Dabei heißt es in dem Artikel der ‚Sunday Times‘, die Auftraggeber hätten auf die Zusammenarbeit mit uns wegen der ‚Kreml-Propaganda‘ verzichtet. Der Aufruf des britischen Abgeordneten, RT zu boykottieren, wird in der Zeitung zitiert, obwohl er das nicht gesagt hatte", so Simonjan.

Dem Vertrieb zufolge soll die „The Sunday Times" selbst einige Werbungskunden angerufen und gebeten haben, die Veröffentlichung ihrer Werbung bei RT zu kommentieren. Die Werbenden hätten dann ihre Werbespots aus Angst vor dem eventuellen Inhalt des bevorstehenden Sunday-Times-Artikels abgesagt.

Die Aufforderung von Collins klingt laut dem Zeitungsbeitrag folgenderweise: „Es soll keine Werbung britischer Firmen auf den TV-Sendern geben, die Fakenews verbreiten, um Ängste zu schüren und Verwirrung zu stiften. Ich rufe alle auf, die das noch nicht getan haben, ihre Werbespots von solchen Kanälen zurückzurufen." RT wurde dabei allerdings nicht konkret erwähnt.

Collins selbst bestätigte gegenüber RT, dass sein Aufruf zur Bekämpfung von Falschmeldungen nicht konkret den TV-Sender RT gemeint hätte. „Meine Bemerkungen waren in einem breiten Sinne auf beliebige Fernsehsender oder Webseiten gerichtet, die Fakenews machen und verbreiten. Ich habe in meinen Bemerkungen keine konkrete Organisation genannt", kommentierte Collins.