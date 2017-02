Simbabwes Präsidentenamt zu US-Botschafter: „Erhäng´ dich am Bananenbaum“

Die amerikanische Botschaft in Harare hatte am Montag eine Verschlechterung der Lage der Menschenrechte in Simbabwe festgestellt. Anlass dafür war die Festnahme des regierungskritischen Pastors Evan Mawarire.

Daraufhin bezeichnete George Charamba, der Pressesprecher des simbabwischen Präsidenten Robert Mugabe, den amerikanischen Botschafter Harry Thomas als ein „Überbleibsel der furchtbaren Zeit“. Damit spielte er Mugabes Konflikt mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama an.

„Er (der US-Botschafter – Anm. d. Red.) glaubt, er kann über uns verfügen“, sagte Charamba laut der Regierungszeitung „Herald“. Er solle „gehen und sich an einem Bananenbaum erhängen.“

Laut dem Präsidentensprecher erwartet Simbabwe „ein Signal von der neuen US-Administration Donald Trump“.