US-Atomwaffen-Doktrin: Moskau kommentiert Revisionsplan

Demnach ist die „Änderung der doktrinären Richtlinien, darunter auch hinsichtlich der Rolle der Atomwaffen, eine ganz normale Sache“. Die Frage bestehe laut der Quelle nun darin, in welche Richtung die Doktrin revidiert werde.

Die aktuelle Doktrin der USA „sieht die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen in allen Fällen vor, wo ‚lebenswichtige Interessen der USA‘ berührt werden“.

„Diesbezüglich besteht keinerlei Klarheit, und darin unterscheidet sich die amerikanische Doktrin stark von der russischen“, hieß es weiter. Russlands Doktrin wiederum definiere klar „jene Umstände, in denen der Einsatz von Atomwaffen theoretisch möglich ist“.

Dass die USA in diesem Frühjahr ihre Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen revidieren wollen, hatte am 7. Februar der Generalstabschef der US-Luftwaffe, General David Goldfein, mitgeteilt. „Ich rechne damit, dass wir die Doktrin im Frühjahr korrigieren werden“, so Goldfein.

Das für die nationale Sicherheit zuständige neue Team im Weißen Haus betrachte mehrere Fragen aus einem anderen Blickwinkel, was auch den Einsatz von Atomwaffen betreffe, erläuterte der General.