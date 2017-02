Irak: Universität Mossul diente dem IS als Giftgas-Labor

© AFP 2016/ ALBARAKA NEWS US-Geheimdienst: IS-Terroristen produzieren und nutzen eigene Chemiewaffen

Nachdem die Streitkräfte des Iraks und der Koalition dem IS Ende Januar den Universitätscampus abgerungen hatten, stellte sich demnach heraus, dass die Universität Mossul ein zentraler Ort für das Chemiewaffen-Programm des IS war. Das Militär soll in der Universität verschiedene Chemikalien entdeckt haben, die auch zur Herstellung von Kampfstoffen genutzt werden konnten.

Das irakische Militär hat im Zuge der seit Oktober 2016 zusammen mit der von den USA angeführten Anti-Terror-Koalition unternommenen Militäroperation den östlichen Teil der Stadt Mossul, die seit 2014 vom IS besetzt war, vollständig befreit. Nur der westliche Teil der Stadt befindet sich noch immer unter der Kontrolle des IS.