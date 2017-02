Trump sucht neuen Kommunikationschef fürs Weiße Haus

Derzeit belegt Spicer gleichzeitig zwei Posten: Er ist sowohl Präsidentensprecher als auch Kommunikationsdirektor im Weißen Haus. In der Regel würden die Posten von unterschiedlichen Menschen bekleidet, so CNN. So soll es offenbar auch wieder werden.

Spicer ist seit langem bei der Republikanischen Partei und zugleich eine Reince Priebus, dem ehemaligen Vorsitzenden der Republikaner und derzeit Stabschef des Weißen Hauses, sehr nahe stehende Person.

© AFP 2016/ Evan Vucci Wen Trump in seiner Regierung sehen will – Medien

Trump soll wegen Spicers Wahl zum Pressesprecher, „den zweit angesehensten Posten nach dem Präsidenten“, nun auch von Priebus enttäuscht sein.

CNN ist derweil einer der unbeliebtesten Sender bei der Trump-Administration. Trump wirft ihm ständig Fake-News vor.

Pressesprecher Spicer folgt im Grunde Trumps Kurs und baute sehr skeptische Beziehungen zu den Medien auf. So hat er während seines ersten Briefings als Pressesprecher sofort Journalisten kritisiert und verließ den Raum, ohne auf deren Fragen einzugehen.