Aleppo-Kunstwerk in Dresden entzweit Elbe-Stadt - und die Netzwelt

Auf dem Neumarkt in Dresden ist am Dienstag ein Kunstwerk des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni eingeweiht worden, welches drei senkrecht aufgestellte Busse zeigt. Mit der Installation wolle man Medienberichten zufolge sowohl der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg gedenken als auch gleichzeitig eine Brücke zum Leid der Zivilsten im syrischen Aleppo schlagen.

Bei der Einweihung kam es zu heftigen Protesten, vor allem unter Pegida-Anhängern. Die Protestler skandierten „Schande, Schande“. Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der das Denkmal einweihen wollte, wurde als „Volksverräter" beschimpft und zum Rücktritt aufgefordert. Es sollen sogar Morddrohungen gegen den Oberbürgermeister laut geworden sein.

Wie auf dem Dresdner Neumarkt gingen auch auf Twitter die Meinungen weit auseinander: Viele Nutzer verteidigen das Kunstwerk und finden die Idee gut, weil es Menschen zum Nachdenken bringen könnte. Viele scheinen sich der Dresdner und vor allem der Pegida-Anhänger, die gegen die Installation protestierten, zu schämen und beschimpfen diese an als „Rechten Mob“ und „Nazis“.

Grossartige Skulptur. Hoffe sie bringt einige Leute zum Nachdenken. https://t.co/5WHvQvv8Im — Sven Lotz (@sven_lotz) 7. Februar 2017

Pegida-Faschisten schreien Kunstwerk-Einweihung nieder. Weg mit dem Nazi-Pack, ab in den Bus von Aleppo

https://t.co/JCRkHNnaHm — Andi Starwatch (@AndiStarwatch) 7. Februar 2017

Ein beeindruckendes Kunstwerk und Mahnmal, das genau am richtigen Platz steht. Aleppo #Dresden pic.twitter.com/UOSUH829Rp — miss BARTOZ (@missbartoz) 7. Februar 2017

​Nicht wenigen scheint es derweil schwerzufallen, den Zweck des Kunstwerks zu verstehen. Sie halten es darum für fehl am Platz. Manche sagen, dass sie nicht begreifen können, was Dresdens Geschichte mit der Lage in Aleppo zu tun haben soll und lehnen die Installation als „billig moralisierend“ ab.

Arme Bürger in #Dresden. Sie werden gezwungen sich monatelang Schrottbusse vor ihrer FrauenKIRCHE anzusehen. https://t.co/vft3GZBj7R — Peter Brugger (@pebru23) 8. Februar 2017

dieser Dreck gehört nicht nach Dresden, sondern in den Reichstag. Dort sitzen die Waffenhändler und Schuldigen für den Terror in Aleppo pic.twitter.com/wv8101FHDr — #Merkelmussweg (@stasikasper) 8. Februar 2017

Wegmit dem Schrott! Dieses sogenannte Kunstwerk kann man in Merkels Vorgarten stellen. In Dresden hat es nix verloren. https://t.co/FenIb2GfdK — Grimnirson (@dornkobold) 7. Februar 2017

Was bitteschön ist daran »rechts«, gegen ein billig moralisierendes »Kunstwerk« zu protestieren, das rein garnichts mit Dresden zu tun hat? https://t.co/PJyJaKaR0z — Varg I Veum (@Varg_I_Veum) 8. Februar 2017