Ende der liberalen Ära: Die Welt soll ein „viel härteres Amerika“ erleben

Lukjanow schreibt in einem Gastbeitrag für das Magazin „Ogonjok“, der Zerfall des kommunistischen Lagers und der Sowjetunion habe Amerika dazu bewegt, die Rolle eines globalen Hegemonen zu übernehmen. Dies sei damals als naheliegender Sieg der Befürworter eines außenpolitischen Aktivismus betrachtet worden.

„Die Zeitphase ab 1993 war ein richtiger Albtraum für diejenigen, die der Meinung waren, dass sich Amerika auf seine eigenen Angelegenheiten konzentrieren soll. Indem die USA versuchten, die Welt richtig ‚umzugestalten‘, übernahmen sie immer mehr Verpflichtungen“, so der Kommentar.

Bei den US-Normalverbrauchern habe das Unverständnis für die wirtschaftliche Globalisierung unterdessen zugenommen. Die Finanzkrise 2008 mit ihren Konsequenzen habe die gesellschaftlich-politische Atmosphäre spürbar radikalisiert, hieß es.

„Trump ist, wenn man zur Börsensprache greift, eine zyklische Marktkorrektur. Der Versuch der USA, die Bürde der globalen Führung zu übernehmen, ist gescheitert – nun kommt ein Mann, der nicht mehr von einer Führung für Amerika spricht, sondern von einer ‚Greatness‘. Diese betrachtet er als Fähigkeit, der ganzen Welt ein Erfolgsbeispiel zu liefern (durchaus im Sinne der Gründerväter), ohne jemandem etwas aufzuzwingen. Dabei soll auch Stärke demonstriert werden, wenn konkrete nationale Interessen der USA dies erfordern“, so Lukjanow.

Er erläutert: „Für die US-Politik ist das eine alte Tradition, die in der Geschichte und in der nationalen Psychologie wurzelt. Nach dem Kalten Krieg war diese Tradition infolge eines Zusammentreffens von Umständen tief in den Hintergrund gerückt. Die totale Dominanz des liberal-globlistischen Ansatzes war jedoch keine Norm, sondern eine Ausnahme, ein Produkt jener einmaligen und eigentlich zufällig entstandenen Situation am Ende des 20. Jahrhunderts.“

Der Experte prognostiziert: „Die Aufregung um Trump wird wahrscheinlich nachlassen, obwohl man zunächst versuchen wird, ihn doch loszuwerden. Die Versuche, Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren zu finden, sind ja ziemlich offensichtlich. Es ist aber auch klar, dass sich der 45. Präsident nicht leicht kleinkriegen lässt. Er ist eine viel ernstere Erscheinung als angenommen.“

Wahrscheinlich werde sich das Establishment generell mit Trump abfinden, obwohl der politische Kampf intensiv weiter geführt werde: „Das heißt, die Welt wird eine Wende in Richtung eines viel konservativeren und härteren Amerikas erleben.“

„Abgesehen von äußeren Effekten und von der Unerfahrenheit, die für einen Neuling unvermeidlich ist, ist Trump ein amerikanischer Nationalist, der im Wirtschaftsbereich zum Merkantilismus geneigt ist, wobei sein politischer Ansatz auf Stärke basiert. Das ist wiederum nichts Neues, wenn man die Seite umschlägt und einräumt, dass die liberale Ära vorerst zu Ende ist“, schreibt Lukjanow.