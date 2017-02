Putin sagt Russlands unausweichliche Zukunft voraus

„Die fundamentalen Grundlagen, auf denen unser Land steht, haben so tiefe und feste Wurzeln, dass eine wunderbare Zukunft unvermeidlich ist“, so Putin am Mittwoch bei der Auszeichnung von Nachwuchsforschern im Kreml aus.

Laut einer Prognose des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) werden die heutigen Schwellenländer bis 2050 die Weltwirtschaft dominieren. Russland könnte dabei Europas größte Wirtschaft werden.