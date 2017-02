Assad: Russland wird zum Hauptakteur in der Weltarena

© Sputnik/ Dmitriy Vinogradov Assad: Darum kämpft Russland in Syrien gegen den Terror

„Zum Abschluss des Treffens hat der syrische Präsident die außerordentliche Rolle des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Wiederherstellung des Friedens in Syrien und bei der Lösung akuter sozialer, humanitärer und wirtschaftlicher Probleme des Landes hervorgehoben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach Einschätzung des syrischen Präsidenten sind die Syrien-Verhandlungen in Astana produktiver als die im Genf-Format.

„Genf hatte früher seine politischen Bedingungen diktiert. Heute ist Russland der Hauptakteur in der internationalen Arena“, wird Assad zitiert.

Der syrische Präsident sei der Meinung, dass „die Wiederaufnahme der Verhandlungen in Astana produktiver sein wird als das gegenwärtige Genf-Format, und zwar nicht nur für die Verbreitung der lokalen Waffenruhe, sondern auch für den Mechanismus der Abrüstung und der politischen Aussöhnung“, so Gawrilow.

Putin telefoniert mit Assad zur Waffenruhe

Assad „betrachtet die Verhandlungen in Astana und die internationalen Verhandlungen insgesamt als Form der Wiederherstellung der einheitlichen sozialökonomischen Struktur und als Form einer Reintegration, darunter von nördlichen Territorien, die jetzt von der Türkei kontrolliert werden“.

Laut dem syrischen Staatschef hatten die USA lange Zeit ihre Modelle und ihre Herangehensweise diktiert. Erst als Russland sich in die Situation eingeschaltet habe, habe sich die Methode des Herangehens an die Regelung völlig gewandelt, so Assad.