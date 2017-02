„Atlantic Resolve“: Erste US-Panzer in Lettland eingetroffen

Demnach sind die ersten Panzer des 68. Panzerregiments der dritten Brigade der vierten US-Division in Lettland angekommen. Wie viele es sind, wird nicht präzisiert.

Am 2. Februar waren 25 Militärs der dritten US-Panzerbrigade und am 5. Februar weitere 225 amerikanische Soldaten in Lettland eingetroffen. Die Stationierung erfolgt im Rahmen der neuen Phase der Operation „Atlantic Resolve“. Die Amerikaner sollen zusammen mit lettischen Soldaten üben und arbeiten.

Die eingetroffenen Soldaten sollen eine Kompanie der 173. US-Brigade ablösen. Die Kompanie wird bis zur Ankunft eines internationalen Nato-Bataillons unter Leitung Kanadas in Lettland bleiben.

Die Allianz hatte bei ihrem Gipfel 2016 in Warschau beschlossen, multinationale Bataillone auf Rotationsgrundlage in Lettland, Litauen, Estland und Polen zu stationieren. Die Bataillone für Lettland, Litauen und Polen sollen jeweils aus Kanada, Deutschland und den USA kommen.

Lettland ist seit 2004 Nato-Mitglied.