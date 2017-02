Chinas Staatschef kommt im Sommer nach Russland

„Das Oberhaupt der Volkrepublik China kommt Mitte des Jahres zu einem offiziellen Besuch nach Russland“, so Denisow bei einer Pressekonferenz. Er betonte zugleich, dass der Dialog zwischen den beiden Ländern auf höchster Ebene in den letzten Jahren wesentlicher intensiver geworden sei.

© Sputnik/ Sergei Guneyev Xi beunruhigt über mögliche Annäherung zwischen Putin und Trump

Das genaue Datum der Moskau-Reise des chinesischen Staatschefs nannte der Botschafter jedoch noch nicht. Man gehe davon aus, so Denisow, dass Xi direkt nach dem Seidenstraßengipfel in China im Mai 2017, an dem auch der russische Präsident Wladimir Putin teilnehmen soll, nach Russland kommen würde.

Xis Russland-Reise gilt als Antwort auf zwei China-Besuche des russischen Staatschefs im vergangenen Jahr, bei denen viele strategische Vereinbarungen unterzeichnet worden waren.