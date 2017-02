Boris Johnson ist endlich echter Brite

Laut dem „Wall Street Journal“ hat eine Rekordzahl von Personen im Vorjahr ihre US-Bürgerschaft aufgegeben – 26 Prozent mehr als vorangegangene Höchstzahlen.

Der britische Minister besaß dank seiner Geburt in New York bis dahin auch einen US-Pass. In den USA wohnte er jedoch zuletzt, als er fünf Jahre alt war. Sein Vorhaben, die US-Staatsbürgerschaft aufzugeben, machte Johnson noch 2015 bekannt, als er Bürgermeister von London war. Damals hatten die US-Behörden von ihm gefordert, Steuern für den Verkauf seines Hauses in London zu zahlen. Johnson kritisierte diese Forderung als einen „Versuch, ihm einen Schlag zu versetzen“.