„Demoralisierend“: Trump erntet Kritik von eigenem Richter-Kandidaten

Zuvor hatte Trump den Bundesrichter Robart, der das von Trump beschlossenes Terrorschutz-Dekret vorläufig ausgesetzt hatte, per Twitter als „sogenannten Richter“ und dessen Entscheidung als „lächerlich“ bezeichnet.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump entlässt Generalstaatsanwältin der USA wegen Kritik des Terrorschutz-Dekrets

Gorsuch hat der Zeitung zufolge dann bei einem Treffen mit Senator Richard Blumenthal Trumps Worte als „entmutigend und demoralisierend“ kritisiert. Gorsuchs Sprecher Ron Bonjean soll die Angaben bereits bestätigt haben.

Mit dieser Äußerung riskiere Gorsuch nun Kritik seitens seines Förderers, könnte aber zugleich auch mehr US-Demokraten für sich gewinnen, die zuvor an seiner Unvoreingenommenheit wegen der Nähe zu Trump zweifelten, so das Blatt. So hatte der Fraktionsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, Zweifel daran geäußert, dass Gorsuch wirklich unabhängig von Trump arbeiten könne.

Trump hatte Gorsuch Ende Januar für den Richterposten nominiert. Bei der Vorstellung beschrieb er den Juristen Medienberichten zufolge als Kandidaten mit „brillantem Geist". Seine Ernennung muss noch vom US-Senat genehmigt werden.