Kreml dementiert angeblichen Ukraine-Deal zwischen Moskau und Washington

„Der innerukrainische Konflikt kann kaum Gegenstand irgendeines Deals sein. Diese Information entspricht in keinster Weise der Wahrheit“, so Peskow am Donnerstag.

Dabei betonte er, dass „das Schicksal der Menschen, die im Donbass leben und derzeit de facto von ihrer eigenen Regierung verstoßen werden, kein Parameter für einen Deal sein kann“.

Moskau hoffe, so Peskow ferner, dass Washington „seinen Einfluss nutzen wird, um Kiew davon zu überzeugen, seinen Verpflichtungen bei der Umsetzung der Minsker Abkommen nachzugehen und auch von der aggressiven Taktik bei der Lösung dieses Problems abzusehen, mit der wir uns in den vergangenen Tagen befasst haben“.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass Moskau ein Treffen zwischen Trump und dessen ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko positiv aufnehmen werde, sollte es zu einer Regelung des Ukraine-Konflikts beitragen.