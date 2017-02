„Ich fordere noch keine Amtsenthebung. Er erledigt das selbst“, so Waters dazu über Trump.

Um ihre Position zu verdeutlichen, argumentierte die Kongressabgeordnete, es beunruhige sie „der Fakt, dass er (Trump – Anm. d. Red.) seine Arme um Putin schlingt, während Putin weiterhin in Korea vorrückt. Ich denke, dass er sich selbst in eine bestimmte Position bringt, wo die Menschen fragen werden: ‚Was werden wir nun tun?‘“, so Waters.

Offenbar sorgte sie damit nicht nur bei Anwesenden der Konferenz für Verwunderung. Einmarsch in Korea? Ist das ein Scherz? Oder ihr Ernst? Handelt es sich dabei um einen neuen „alternativen Fakt“? Internet-Nutzer zeigten sich zum Teil schockiert, zum Teil peinlich berührt.

„In ihrem Wunsch, Präsident Donald Trump abzusetzen, verwechselte Abgeordnete Maxine Waters die osteuropäische Region Krim mit einem der größten Verbündeten der USA, Korea“, schrieb daraufhin das Nachrichtenportal „Heatstreet“.

Das hat sie mittlerweile auch via Twitter zugegeben, wo sie sich korrigiert:

​Weiter sprach die Abgeordnete in ihrer Rede auch über Bombardierungen in Syrien, für die sie Russland verantwortlich machte. Allerdings schien ihr der Name einer gewissen syrischen Metropole entfallen zu sein. Erst als ein Journalist aus den Zuschauerreihen und ein Security-Mann ihr „Aleppo“ vorsagten, konnte Waters ihren Satz zu Ende führen.

Bereits zuvor hatte die Demokratin für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Januar soll ihre Rede durch eine Übertragung des russischen Auslandssender RT unterbrochen worden sein. Waters selbst bezeichnete den Vorfall als „seltsam und ungewöhnlich“ und zeigte sich davon überzeugt, dass „russische Hacker“ dahinter stünden.