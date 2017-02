Dutzende tote IS-Terroristen: Türkische Armee meldet Erfolge in Syrien

„Unsere Luftwaffe hat bei ihren Luftangriffen (in Nordsyrien – Anm. d. Red.) 66 Objekte des IS zerbombt, darunter 62 von den Terroristen kontrollierte Gebäude, einen Kommandopunkt, einen Tunnel sowie mit Waffen ausgestattete Verkehrsmittel. Während der Luft- und Bodenoperationen wurden 44 Kämpfer vernichtet“, heißt es in einem Bericht des Generalstabs.

Die türkische Artillerie und Panzer trafen dem Bericht zufolge außerdem 187 weitere Ziele. Die Flugzeuge der Koalition hätten drei Lufteinsätze geführt, wobei zwei Granatwerferstellungen, zwei Tunnel und zwei Fahrzeuge des IS, darunter ein verminter Wagen, zerstört worden sein sollen.

Die Armee der Türkei hatte am 24. August 2016 ihre Operation „Schutzschild Euphrat“ gegen den IS gestartet und unter Beteiligung von Kräften der syrischen Opposition die grenznahe Stadt Dscharabulus im Norden Syriens befreit. Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht es um die „Säuberung“ eines insgesamt 5000 Quadratkilometer großen Territoriums, um dort eine Sicherheitszone für die Rückkehr von Flüchtlingen einzurichten. Mittlerweile unternimmt die türkische Armee Angriffe zur Befreiung der von den Terroristen kontrollierten nordsyrischen Stadt Al-Bab.