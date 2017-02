Ungarn will Asylbewerber in Container-Lagern unterbringen

„Die Bewegungsfreiheit der Menschen wird aufgehoben, sie müssen an dem Ort bleiben, der ihnen zugewiesen wird“, so Lázár.

In diesem Zusammenhang sollten an den ungarischen Staatsgrenzen Container für jeweils 200 bis 300 Flüchtlinge errichtet werden. Dort müssten sie bis zu einer rechtskräftigen Asyl-Entscheidung warten.

© REUTERS/ Marko Djurica Ungarn plant „Asyl-Gewahrsam“

Die neue Regelung soll laut der ungarischen Regierung alle derzeit in Ungarn lebenden sowie künftig eintreffenden Migranten betreffen. Laut den Regierungsplänen können ungarische Beamte die Asylbewerber direkt in den Containersiedlungen per Videoschaltung befragen, um ihre Asylanträge zu bearbeiten.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass Ungarn künftig alle Asylbewerber bis zum Abschluss derer Asylverfahren festhalten wolle. Demnach sollten sie sich an der Staatsgrenze in sogenannten Hotspots und Flüchtlingscamps aufhalten, solange ihre Anträge geprüft werden.