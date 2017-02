Syrien: Terroristen legen Wasserversorgung Aleppos komplett lahm

„Es gibt ein Wasserdefizit in Aleppo. Die Pumpstation wurde von Terroristen besetzt. Sie haben das Kanalwasser abgeschnitten und Masut (zähflüssiger hochsiedender Destillationsrückstand von Erdöl – Anm. d. Red.) und Dieselöl in das Flüsschen gegossen“, sagte Sablin nach einem Besuch in Aleppo.

In Ost-Aleppo nahm man demnach das meiste Wasser aus Untergrundbrunnen, doch die Terroristen hätten beim Verlassen der Stadt diese Brunnen vermint.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass im Raum der Region Wadi-Barada in der Nähe von Damaskus die Wasserversorgung der syrischen Hauptstadt fast vollständig wiederhergestellt worden sei. Außerdem sollen etwa 2500 Kämpfer ihre Waffen niedergelegt haben.

© AP Photo/ Muzaffar Salman Kampf ums Süßwasser: Syrische Armee nimmt Quelle bei Damaskus unter Kontrolle

„Die Wasserzufuhr für Damaskus war wegen verbrecherischer Handlungen der sich dort verschanzenden Kämpfer, unter anderem von der Al-Nusra-Front, unterbrochen. Die syrischen Behörden haben mit Unterstützung der russischen Militärs umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Lage unternommen“, sagte der russische Vizeaußenminister Gennadij Gatilow.

Der Diplomat wies zugleich auf das „Stillschweigen“ der westlichen humanitären Organisationen hin, die doch sonst keine Gelegenheit ausließen, die Behörden in Damaskus zu kritisieren. In diesem Fall hätten diese Organisationen entweder gar nichts gesagt oder die Unterbrechung der Wasserversorgung für Damaskus den Angriffen der syrischen Luftwaffe zugeschrieben. Eine ähnliche Situation sei zurzeit um Aleppo zu beobachten, so Gatilow weiter.