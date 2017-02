© AFP 2016/ Mohammed Mahjoub Russland und USA sind auf verschiedene Seiten des Iran geraten

„Jene Politiker, die unlängst an die Macht gekommen sind – insbesondere in den USA –, müssen sich im Klaren darüber sein, dass man mit dem Iran auf respektvolle Weise sprechen muss“, so Rohani. Wer Drohgebärden an die Islamische Republik richte, werde dies bereuen. „Wer solche Drohungen an die iranischen Streitkräfte richtet, muss wissen, dass unser Volk vereint ist und sich allen Drohungen standhaft entgegensetzen wird, auch einer Politik der Kriegstreiberei“, so der iranische Staatschef weiter.

„Wir werden unter keinen Umständen vom Revolutionsweg abkehren. Die ganze Welt hat unser Recht auf friedliche Nutzung der Atomkraft anerkannt“, so Rohani weiter. Der Iran liefere schweres Wasser an die USA, an Russland und andere Länder. Das Land habe neue Zentrifugen für die Urananreicherung gebaut. In dreieinhalb Jahrzehnten seit der islamischen Revolution sei kein einziges Gramm Uranoxid in den Iran eingeführt worden. Die Lieferungen hätten erst nach dem Atom-Deal begonnen, betonte Rohani. Inzwischen habe der Iran über 350 Tonnen dieses Materials importiert.

Zudem betonte der iranische Präsident die wirtschaftlichen Erfolge seines Landes: Steigende Öl- und Gasförderung, Wirtschaftswachstum, sinkende Inflation, Infrastrukturprojekte. Inzwischen sei der Iran der größte Stromproduzent der Region, hob der Präsident hervor.

Am 10. Februar finden im Iran landesweit Kundgebungen anlässlich des Jahrestags der islamischen Revolution von 1979 statt. Damals kehrte der politische und religiöse Führer des Irans, Ruhollah Chomeini, aus langjährigem Exil in seine Heimat zurück. Am 10. Februar wurde der Sturz des Schahs und der Sieg der islamischen Revolution verkündet.