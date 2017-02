„Wortwörtlich Trump“: Schäuble vergleicht Schulz mit US-Staatschef

„Wenn Schulz seine Unterstützer ‚Make Europe great again‘ rufen lässt, dann ist das fast wortwörtlich Trump“, so Schäuble in einem Interview mit dem Magazin.

© AFP 2016/ MARTIN BUREAU Merkel mit Schulz-Kopf: Was steckt hinter neuem Charlie-Hebdo-Cover?

Schäuble zufolge würde es dem SPD-Kanzlerkandidaten gut tun, wenn er „mal ein bisschen nachdenken“ würde. Niemand dürfe über Deutschland in einer Art und Weise schlecht reden, wie er dies tue. Dem Land und den deutschen Bürgern gehe es so gut wie lange nicht, so der Minister.

„In einer Zeit, in der weltweit die Versuchung durch den Populismus zugenommen hat, dürfen Politiker nicht so reden wie Herr Schulz. Wenn er den Populismus bekämpfen will, wie er behauptet, dann sollte er diese Fakten zur Kenntnis nehmen“, zitiert der „Spiegel“ Schäuble.

Dabei habe Schulz selbst den US-Präsidenten scharf kritisiert, geht aus der Meldung hervor. Demnach sollte dem SPD-Kanzlerkandidaten der Vergleich Schäubles nicht gefallen.