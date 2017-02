Putin bekräftigt Bereitschaft zur Normalisierung der Beziehungen zu USA

Er hoffe auch darauf, dass die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union wiederhergestellt werden. „Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist in den letzten fünf Jahren stark degradiert… Wir kennen die Position von Herrn Präsident Trump dazu, begrüßen sie und rechnen damit, dass die Beziehungen in vollem Umfang in allen Bereichen wieder aufgebaut werden“, sagte der russische Präsident.

Moskau und Washington könnten mit gemeinsamen Anstrengungen zur Lösung mehrerer Probleme beitragen, darunter auch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus.

Putin sagte ferner, er habe nichts gegen Ljubljana als Ort eines Treffens zwischen ihm und Trump. „Ljubljana und Slowenien als Ganzes sind ein ausgezeichneter Ort für derartige Dialoge. Aber alles hängt nicht nur von uns, sondern auch von zahlreichen Umständen ab.“

Putin informierte Pahor über die Lage im Kriegsgebiet Donbass im Osten der Ukraine und über die jüngste Zuspitzung der Lage in dieser Region. „Der Frieden kann nur auf der Grundlage der Minsker Abkommen erzielt werden. Dazu gibt es keine Alternative“, betonte der russische Präsident.