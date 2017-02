Ankara: Gaspipeline Turkish Stream keine Gefährdung für die Ukraine

„Wir wollen gegen kein Land vorgehen… Das Projekt Turkish Stream ist für die Türkei von großer Bedeutung. Zugleich gibt es Länder, die durch die Realisierung dieses russisch-türkischen Projekts als benachteiligt sehen“, sagte Çavuşoğlu.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag ein Gesetz über die Ratifizierung eines Abkommens zum Bau der Gaspipeline Turkish Stream unterzeichnet. Das Dokument war von der Staatsduma am 20. Januar und vom Föderationsrat am 1. Februar ratifiziert worden.

Russland und die Türkei hatten im Oktober vergangenen Jahres das Turkish-Stream-Abkommen Geplant waren zwei Stränge mit einer Durchsatzkapazität von jeweils 15,75 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, die auf dem Grund des Schwarzen Meeres verlegt werden sollen.

Ein Strang ist unmittelbar für die Türkei bestimmt. Über den zweiten Strang soll russisches Erdgas weiter nach Europa transportiert werden. Allein der erste Strang wird dem russischen Haushalt rund 750 Millionen US-Dollar jährlich bringen.

Zuvor hatte bereits der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Gesetz über die Ratifizierung des Abkommens unterzeichnet.