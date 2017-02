© REUTERS/ Gleb Garanich Kreml dementiert angeblichen Ukraine-Deal zwischen Moskau und Washington

„Als klar wurde, dass die Sicherheit gewährleistet werden kann, wenn alle Vereinbarungen eingehalten werden, begriff er (der ukrainische Präsident Petro Poroschenko — Anm. d. Red.), dass man von ihm politische Reformen, ein Amnestiegesetz, ein Gesetz über den Sonderstatus des Donbass sowie die Verankerung dieses Status in der Verfassung und die Durchführung von Wahlen verlangen wird", sagte Lawrow in einem Interview mit dem russischen TV-Sender NTV. Zumal müsste Kiew das alles mit Donezk und Lugansk vereinbaren.

Poroschenko habe offenbar verstanden, dass seine politischen Tage gezählt sein würden, sollte er solche Vorschläge dem ukrainischen Parlament unterbreiten. Da habe er beschlossen, die Augen davor zu verschließen, was die sogenannten Freiwilligenbataillone tun werden, und „denen womöglich sogar zu sagen, sie sollten ab und zu schießen", so der russische Außenminister.

„Ich sehe also das einzige Plus in dieser Situation — dieses wird allerdings mit sehr viel Blut und monatelangen, wenn nicht jahrelangen Experimenten erreicht —, dass man im Westen doch zu verstehen beginnt, was die ukrainischen Behörden wert sind", fügte Lawrow hinzu.