Lawrow sieht gute Möglichkeiten für Treffen mit Tillerson in Deutschland

„Tillerson und ich werden in diesem Monat an Veranstaltungen in Deutschland teilnehmen, darunter an einem G20-Außenministertreffen in Bonn und an der Münchner Sicherheitskonferenz. Hierbei dürften sich gute Möglichkeiten bieten, am Rande eines dieser Treffen miteinander zu sprechen“, sagte Lawrow.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Telefonat Putin-Trump: Zusammenschluss im Kampf gegen Terror betont

Der russische Chefdiplomat erinnerte daran, dass die Präsidenten beider Länder, Wladimir Putin und Donald Trump, am 28. Januar ein Telefongespräch gehabt hatten. Dabei hätten sie für ein möglichst baldiges persönliches Treffen plädiert. Es gebe genug Verhandlungsthemen, darunter Nordkorea oder das Problem der Nichtweitergabe von Massenvernichtungswaffen. Die Diplomatie besteht gerade darin, Berührungspunkte auch in schwierigsten Bereichen zu finden, sagte Lawrow.