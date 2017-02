Pentagon über gefährliche Annäherung zwischen Militärjets Chinas und der USA

Der chinesische Aufklärungsjet KJ-200 und eine US-amerikanische P-3 Orion näherten sich am Himmel nahe den Philippines auf gut 300 Meter an. Die P-3 musste laut Pentagon-Sprecher Jeff Davis ihren Kurs ändern, um nicht in Gefahr zu geraten.

„Wir sehen keine Beweise, dass dies mit Absicht getan wurde“, zitiert AP Davis. Der Zwischenfall sei „einmalig“. Die beiden Piloten hätten im Funkverkehr gestanden, ihre Verhandlungen seien „professionell“ gewesen, so Davis.